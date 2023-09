Hovland trengte en superdag for å kunne vinne turneringen, og han var på vei mot noe stort etter tre birdier på de første sju hullene. Så ble det trøblete for 25-åringen fra Oslo.

Han havnet i bunkeren på det niende hullet og måtte hente fram en sterk langputt for å berge par. På neste hull havnet utslaget ute blant publikum, og med ett slags straff endte det med bogey på par 3-hullet.

Nordmannen berget par med et vakkert innspill fra bunkeren på hull 11 og fulgte opp med en fin birdie på 12. hull (par 5). De neste tre hullene jobbet han godt for å sikre par i et heftig regnvær i Sør-England.

Uvær

Spillet ble stoppet på grunn av fare for lynnedslag mens Hovland var i gang med det 16. hullet. Spillerne måtte vente halvannen time på å sette i gang igjen.

Nordmannen misset så vidt med birdieputten på hull 16, og dermed ble det par. På 17. hull traff han imidlertid godt med putteren, og dermed var han tilbake på birdiesporet. På 18. og siste hull spilte Hovland igjen bra, og dermed ble det en ny birdie.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Newzealenderen Ryan Fox har noe overraskende spilt seg opp i ledelsen i turneringen på 17 slag under par. Han ligger ett slag foran den engelske duoen Tyrrell Hatton og Aaron Rai og kan bli tidenes første spiller fra New Zealand som vinner turneringen.

Hovland avsluttet turneringen på -15 etter en 67-runde søndag. Det er enn så lenge likt med Jon Rahm.

Åberg-fiasko

Flere av europeerne som skal spille Ryder Cup i månedsskiftet, var involvert i tetkampen i turneringen. Rory McIlroy gikk en imponerende sisterunde på sju slag under par og havnet ett slag bak Hovland. John Rahm er ett slag foran nordmannen.

Svensken Ludvig Åberg, som ledet turneringen med to slags margin før den siste runden, klappet derimot sammen på siste runde. Han har gått på fire slag over par så langt og er sjanseløs på seieren.

23-åringen Åberg kom med på Europas Ryder Cup-lag etter å ha imponert på europatouren og vunnet en turnering i Sveits nylig.