Landslagskometen blir i oversikten beskrevet som «en norsk sensasjon». Daily Mail skriver at Nusa i det siste har vist hvorfor Chelsea jakter på ham.

Den britiske avisen erfarer at Premier League-klubben la inn et stort bud på 18-åringen på overgangsvinduets siste dag, men et salg fra Brugge skjedde ikke i denne omgang.

Nusa ble i fjor høst tidenes yngste spiller til å score i Champions League-debuten. Nylig fikk han også nettkjenning i sin første A-lagskamp for Norge.

Dette er de øvrige ungguttene på Daily Mails talentliste:

* Lamine Yamal (16), Barcelona

* Kendry Paez (16), Chelsea

* Amara Diouf (15), Generation Foot

* Can Uzun (17), Nürnberg

* Roony Bardghji (17), FC København

* Warren Zaire-Emery (17), Paris Saint-Germain

* Endrick (17), Palmeiras/Real Madrid

* Vitor Roque (18), Athletico Paranaense/Barcelona

* Assan Ouedraogo (17), Schalke

* Julien Duranville (17), Borussia Dortmund

* Paul Wanner (17), Bayern München

* Matai Akinmboni (16), DC United

* Kobbie Mainoo (18), Manchester United

* Arda Guler (18), Real Madrid