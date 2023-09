Ingebrigtsen tok DL-tittelen på én engelsk mil – seks tideler fra verdensrekorden

Vinnerløpet kom på fjorårets VM-stadion i Eugene i USA. Ingebrigtsen var nøyaktig seks tideler unna Hicham El Guerroujs verdensrekord fra 1999.

– Det var ganske bra. Jeg visste at jeg hadde et sånt løp i beina, sa Sandnes-mannen til NRK etter løpet.

Ingebrigtsen svarte slik på spørsmål om han løp for å bli tidenes raskeste på distansen (1609 meter):

– Jeg håpet å løpe under 3.46. Det var mer en test for meg selv, så det er ikke så nøye hva tiden ble. Jeg testet meg selv på slutten for å se hva jeg kunne. Det ble som jeg håpet.

Han fikk en tid som var mer enn god nok til å slå Steve Crams europeiske rekord (3.46,32) fra 1985. Han var i mål 24 hundredeler foran amerikaneren Yared Nuguse.

Nordås perset

Ingebrigtsens bestenotering var på 3.46,46 og ble satt under Bislett Games i fjor. Lørdag senket han sin egen Diamond League-rekord.

Narve Gilje Nordås var også en del av feltet. Han stilte til start med en tre år gammel pers på 3.56,62. Siden har rogalendingen tatt kjempesteg som løper, og lørdag ble han nummer sju på 3.48,24.

Forrige måned overrasket Nordås med VM-bronse på 1500 meter. En konflikt mellom ham og Ingebrigtsen preget mesterskapet i Budapest.

Dobler

Jakob Ingebrigtsen står nå med to Diamond League-titler. I fjor vant han den store pokalen på 1500 meter, og søndag løper han for mer suksess på 3000 meter.

– Nå tok jeg mye ut i dag. Så jeg må se litt og prøve å komme meg i nedjogg, skift, næring og søvn. Så får vi se hva morgendagen bringer, sa Ingebrigtsen om doblingen han har lagt opp til på den amerikanske vestkysten.

Tidligere i måneden slo Ingebrigtsen verdensrekorden på 2000 meter. I tillegg har han denne sesongen smadret verdensbestenoteringen på to engelske mil.