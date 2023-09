Brann tok ledelsen ved Eikeland. Hun scoret etter en corner fra Marit Bratberg Lund, og like før pause ordnet sistnevnte 2-0 på et straffespark før Eikeland i overtiden sto for 0-3.

Etter pause var Eikeland, Bratberg Lund, Maria Borchmann (to) og Rakel Engelsvik Branns målscorere.

Avaldsnes har ikke vunnet i serien siden 10. juni (1-0 over Lillestrøm) og er oppe i 13 ligatap etter 21 kamper. Laget har bare vunnet tre ganger for trener John Arne Riise og står med kun 13 mål.

Nestjumbo på tabellen, Arna-Bjørnar, tapte også. Det skjedde med 0-1 på bortebane mot Stabæk.

Både Brann og Stabæk er oppe i henholdsvis 37 og 27 poeng. Det gir dem fjerde- og femteplass.

Gulljagende Vålerenga kastet bort to poeng med 1-1 mot Åsane borte. Ingibjörg Sigurdardóttir så ut til å avgjøre med en scoring etter 83 minutter. Så utlignet Ida Kroken på overtid.

LSK Kvinner klarte overraskende bare 1-1 hjemme mot Lyn.

Røa – Rosenborg har avspark 16.45.

Det venter nå en lengre kamppause på grunn av at landslaget skal i aksjon i Uefas nasjonsliga.

Det gjenstår seks serierunder, og sesongavslutningen går 18. november.