Med det er Jürgen Klopps mannskap fortsatt ubeseiret i årets sesong. Cody Gakpo og Andy Robertson scoret for gjestene etter at de gikk til pause med 0-1, mens et selvmål på tampen fastsatte resultatet til 3-1.

Mohamed Salah var nest sist på to første målene og noterte dermed for sitt 200. og 201. målpoeng for Liverpool. Det har egypteren klart på bare 223 kamper, ifølge statistikkeksperten Opta.

Det var gjestene og Hwang Hee-chan som fikk den klart beste starten. Seks minutter var spilt da Pedro Neto satte fart og overrumplet Liverpool-forsvaret. Vingen dro seg ned mot dødlinjen og spilte til en åpen Hwang, som kunne plassere inn 1-0.

Etter baklengsmålet klarte Liverpool å etablere et visst trykk, men Wolves var kompakte og samtidig farlige på kontringer. Neto skapte en ny kjempesjanse med et innlegg etter 32 minutter, men Matheus Cunha bommet da han skulle avslutte.

Liverpool var best etter pause og flinke til å gjenvinne ballen fort hver gang de mistet den. Gjestene var imidlertid litt heldige da Salah brått fikk ballen etter 54 minutter og slo den hardt inn foran mål. Gakpo var på plass ved bakre stolpe og tuppet inn 1-1.

Liverpool var også det førende laget utover i omgangen, men det skulle ta lang tid før gjestene klarte å ta ledelsen. Salah var sentral igjen og fikk frispilt venstreback Robertson på høyrekanten i det 86. minuttet. Skotten scoret sikkert.

På overtid ladet innbytter Harvey Elliott skuddfoten fra distanse. Ballen gikk borti beinet til Hugo Bueno og inn via stolpen.

Liverpool står med fire seirer og én uavgjort etter fem Premier League-runder. Wolves har tapt fire ganger og vunnet én.