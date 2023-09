Ingen i kvinneklassen maktet å holde følge med Bratsberg-løper Opland i traseen som hadde målgang på Rådhusplassen i sentrum av Oslo.

Tobarnsmoren fra Trøndelag vant på tiden 2.44.20 og var helt i egen klasse. Nærmest fulgte britiske Melissah Gibson, men hun var slått med to og et halvt minutt. Gibson fikk tiden 2.46.49.

Tredjeplassen gikk til Siri Schøne Ness fra Lyn. Hun løp inn til tiden 2.49.43 og fikk dermed NM-sølv. Bronsen gikk til Marit Haslie fra arrangørklubben Vidar med 2.50.25.

– Dette ble kjempebra. Det ble et godt disponert løp. Ja, jeg følte jeg hadde kontroll hele veien, sier norgesmester Opland etter målgang.

Hun satte også ny personlig maratonrekord. Den gamle stammet fra Berlin Maraton.

– Jeg liker å løpe i kuperte og varierende løyper. Det var denne. Og gøy med NM-gull. Det er nok høydepunktet så langt i karrieren, sa Opland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun har i voksen alder har tobarnsmammaen etablert seg i norgestoppen på langdistanseløp. Til daglig er hun siviløkonom.

Tidligere i år vant hun NM-sølv på halvmaraton og i motbakkeløp.

I herreklassen ble Frew Zenebe Brkineh fra Sandnes først utropt til vinner med tiden 2.25.24. Deretter ble juryen gjort kjent med at et regelbrudd som gjorde at han ble disket. Dermed gikk seieren til Tage Morken Augustson fra Varegg med 2.25.44.

Totalt deltar 20.100 i årets utgave av Oslo maraton.