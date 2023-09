Det avslørte en emosjonell Murray etter at han fredag vant britenes åpningskamp mot Sveits.

– Dette er en tøff dag for meg. Bestemoren min ble begravet i dag. Jeg er lei meg på familiens vegne for at jeg ikke kunne være der. Denne (seieren) var for deg, bestemor, sa Murray.

Skotten gikk deretter bort til benken og tørket tårer i håndkleet.

Murray hadde bruk for all sin rutine for å slå 21-årige Leandro Riedi. Han trengte et comeback etter å ha tapt første sett i tiebreak. Til slutt sto han igjen som en vinner med sifrene 6-7 (7-9), 6-4, 6-4.

– Det er utrolig godt å gå videre fra denne kampen. Den kunne lett å ha gått motsatt vei, sa Murray.

Oppgjøret ble spilt i Manchester i pulje B i Davis Cup-gruppespillet.