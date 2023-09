Den spanske avisens opplysninger ble senere bekreftet av en polititalsperson som opplyste at pågripelsene skjedde på Real Madrids treningsanlegg Valdebebas, og at de pågrepne er 21 og 22 år gamle.

Real Madrid har på sitt nettsted lagt ut en melding der klubben opplyser at fire spillere tilknyttet klubben har vært i politiavhør. Det skal være en spiller fra reservelaget Castilla og tre fra tredjelaget.

– Real Madrid kunngjør at vi har fått vite at en spiller fra Castilla og tre fra Real Madrid C har uttalt seg til sivilgarden om en klage for angivelig spredning av en privat video på WhatsApp, står det.

– Når klubben får detaljert kunnskap om fakta, vil vi iverksette passende tiltak.

Kan være flere

De tre pågrepne er siktet for å ha brutt en lovparagraf om avsløring av hemmeligheter av seksuell karakter.

Polititalspersonen opplyste til nyhetsbyrået AFP at den fjerde spilleren som har vært i avhør ikke er pågrepet, men at han er under etterforskning. Det er ikke avgjort om også han skal siktes.

Hendelsen fant sted på Gran Canaria, og det er politiet i Las Palmas som står for etterforskningen. Ved undersøkelse av mobiltelefonene til de siktede i saken vil man finne ut om flere personer er involvert.

Anmeldt

Ifølge El Confidencial anmeldte moren til en mindreårig jente 6. september en av de pågrepne, som skal ha tatt opp en sexvideo med datteren hennes og delt den med andre spillere.

Saken er en ny belastning for spansk fotball etter at tidligere fotballpresident Luis Rubiales laget skandale ved å kysse VM-vinner Jenni Hermoso på munnen etter kvinnelandslagets seier i VM-finalen. Rubiales har nå trukket seg, men han skal fredag møte i retten etter at Hermoso anmeldte ham for seksuelt overgrep og tvang.