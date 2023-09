Grepene gjøres i samråd med klubbene og har som mål å forbedre VAR-bruken, skriver NFF i en melding om saken.

Der blir det poengtert at forbundet «lytter til det som blir sagt og ment». I tillegg står det at man «erkjenner at alt ikke har fungert optimalt hittil».

– Vi vet at tidsbruken knyttet til VAR er en kritisk suksessfaktor, noe som toppet seg i kampen mellom Odd og Vålerenga i 15. serierunde, sier NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken.

I det oppgjøret tok det sju minutter på å avklare en målsituasjon.

– Vi har snakket med eliteserieklubbene om hvordan vi kan forbedre VAR, slik at vi får mest mulig flyt og spontanitet i og rundt spillet, samtidig som vi sørger for at sjansene for at kritiske avgjørelser blir riktig optimaliseres, sier Løken videre.

Videodømming er inne i sin første sesong i norsk fotball. I supportermiljøet har det vært skarp misnøye mot VAR, og i sommer ble det holdt en protestaksjon på alle arenaer i Eliteserien.

Mindre bruk og flere kameraer

Dette er foreløpig status på tiltakene som ble spilt inn i et møte mellom NFF og Norsk Toppfotball (klubbenes interesseorganisasjon):

* Målet er maksimalt to minutter i behandlingstid. På veien mot tominuttersmålet er delmålet å redusere tidsbruken til tre minutter.

* Ambisjonen er å redusere bruken av VAR. Hovedfokus er på å gjøre dommerlaget enda mer samkjørt og effektivt, slik at bruken av VAR naturlig reduseres.

* 160 (av 240) kamper produseres med fem kameraer. I de øvrige 60 kampene er det 8 til 13 kameraer. Det arbeides med å øke antall kameraer fra fem til seks og testing av dette pågår nå.

* NFF vil jobbe aktivt for at assistentdommerne skal bli flinkere til å flagge tidligere på åpenbar offside, slik at kun marginale offside håndteres med «tunge flagg». Det viktigste tiltaket er trening på dette i kamper.

* Det skal gjennomføres en ekstern uavhengig evaluering av den første VAR-sesongen. Det skal sammenlignes med andre ligaer.

* NFF vil i nær framtid ha tett dialog med Fifa om mulig bruk av mållinjeteknologi og automatisk offsidesystem. Man vil også se på mulighetene for en enklere teknologi som kan innlemmes i dagens VAR-oppsett.

* NFF skal gjennomføre en informasjonsrunde der det etableres dialog mellom NFF og den enkelte klubb.

Vil gi mer informasjon

Løken opplyser at det også jobbes med å bedre stadionopplevelsen når VAR griper inn. Målet er å gi publikum mer informasjon om hva som skjer.

– NFF har også ambisjon om å forbedre informasjonen om VAR til allmennheten ved å legge ut oppdaterte nøkkeltall for VAR på fotball.no ukentlig, sier generalsekretæren.

Han forteller videre at teamet rundt dommersjef Terje Hauge skal styrkes.