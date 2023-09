NFL-superstjerne knust etter skade i debuten

New York Jets' quarterback er knust etter debuten for sin nye klubb i amerikansk fotball. Det endte i en ødelagt akilles og ankelskade, og resten av sesongen må gå uten 39-åringen.

– Jeg er helt ødelagt og går igjennom hele følelsesregisteret. Men jeg er dypt berørt og ydmyk over støtten og kjærligheten, sier han med henblikk på alle kommentarene han har mottatt etter skaden.

Det var i kampen natt til tirsdag norsk tid at han skadd seg. Undersøkelser viste at akillessenen er avrevet. Til tross for skaden vant Jets 22–16 over Buffalo Bills.

Aaron Rodgers har spilt med brakende suksess i Green Bay Packers i hele karrieren. Før denne sesongen skiftet han til New York Jets. De har lenge vært på utkikk etter en quarterback som kan hjelpe dem til å nå en sluttspillplass. Det klarte klubben sist i 2010.

– Ta meg med i deres tanker og bønner når jeg skal i gang med opptreningen. Jeg skal reise meg igjen.

Rodgers er kåret til NFLs mest verdifulle spiller hele fire ganger. I 2011 førte han Green Bay Packers til seier i Super Bowl.