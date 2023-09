LSK tok poeng fra Vålerenga på overtid – Rosenborg fortsatt på tabelltopp

Vålerenga så ut til å ta tilbake førsteplassen da laget ledet 2-0 ved pause. Mimmi Löfwenius scoret det andre målet mot gamleklubben.

Gjestene var på høyde spillemessig og skapte også mange sjanser, men Vålerenga viste stor effektivitet i første omgang og så ut til å holde unna etter at Emma Godø reduserte i starten av 2. omgang.

På overtid skjøt Thea Kyvåg i stolpen helt oppe i krysset fra en posisjon langt ute på siden. Det så ut til å skulle bli siste sjanse, men på overtid fikk Kyvåg en ny mulighet og sendte ballen i mål med en følsom berøring.

– Det var et legg som ble stusset, og så var det bare å sette den i goalen. Det var ikke tre poeng, men det er bedre enn null, sa Kyvåg til TV 2.

Vålerengas poengtap gjør at Rosenborg er ett poeng foran etter 20 av 27 serierunder. Lagene skal møtes i siste serierunde i november.

Brann-kaptein Cecilie Redisch Kvamme scoret et mål for minneboka og bidro også med to assist da Stabæk ble slått 4-0 på en dag da de norske mesterligadeltakerne gjorde unna sine kamper i 20. serierunde en halv uke etter de øvrige lagene.

Fine mål

I Oslo var det LSK som innledet kampen best, men Vålerenga tok ledelsen etter et kvarter. Ylinn Tennebø forserte fint på høyresiden og la inn. To skuddforsøk av Karina Sævik ble blokkert, men bak henne dukket Olaug Tvedten opp og skjøt i mål.

VIF-keeper Jalen Tompkins, som på kort varsel måtte inn i laget for Guro Pettersen, måtte vise kvalitet for å stoppe et godt skudd fra Ivi Christensen, men i det 36. minutt doblet et effektivt hjemmelag ledelsen.

Löfwenius ble spilt gjennom av Thea Bjelde og stormet alene mot Cecilie Fiskerstrand. Hun prøvde å slå tunnel på keeperen. Det gikk ikke, men returen slo hun i tomt mål før hun viste fram klubbmerket og sendte et iskaldt blikk mot LSK-benken.

Godø nikket inn et hjørnespark fra Oda Johansen tidlig i 2. omgang, og LSK jaget utligning. Den kom i det tredje av nesten ti tilleggsminutter.

– Vi må vinne sånne kamper hvis vi skal henge med, sa Elise Thorsnes til TV 2. På grunn av skader og sykdom hos VIF måtte veteranspissen vikariere på stopperplass.

Tok innpå

Kvammes drømmescoring var høydepunktet da Brann strammet grepet om 4.-plassen og reduserte LSKs forsprang i kampen om bronsen til seks poeng.

I det 75. minutt slo Marit Bratberg Lund et av sine mange gode innlegg fra venstre. Ballen spratt en gang i feltet før Kvamme dempet den på brystet og fra spiss vinkel fluktet den i en bue over keeper Sunniva Skoglund og inn i lengste hjørne til 3-0-ledelse.

Det var ikke Kvammes eneste bidrag. Hun serverte den svenske innbytteren Johanna Renmark to pasninger hun bare trengte å sette foten på for å sette i mål.

Rakel Engesvik scoret målet som ga Brann 1-0-ledelse ved pause. I det 39. minutt raidet hun på høyresiden, driblet Emilie Bølvik, løp fra Fanny Lång og skjøt i lengste hjørne.

Rett før pause skjøt Amalie Eikeland i tverrliggeren på returen etter et nytt Engesvik-skudd.

Renmark scoret 2-0-målet i det 75. minutt og fastsatte resultatet i siste minutt.

Brann og Vålerenga var opptatt med å gå videre i mesterligakvalifiseringen da resten av den 20. serierunden ble spilt lørdag.