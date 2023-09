Det er det sveitsiskbaserte sportsforskningssenteret Cies som har studert og laget en oversikt over hva spillerstallene til de største aktørene i verdensfotballen har kostet i innkjøp. Sky Sports gjengir resultatene.

Ifølge Cies skal spillerne som i øyeblikket utgjør spillerstallen på Old Trafford ha en samlet prislapp på 991,7 millioner pund, tilsvarende snaut 13,2 milliarder kroner.

Nærmest United på listen følger Chelsea med en totalsum på 977,9 millioner pund. Manchester City (898,5 millioner) følger på tredjeplass.

Paris Saint-Germain (862,3), Arsenal (720,9), Tottenham (714,9), Liverpool (664), Real Madrid (610,5m), Newcastle (570) og West Ham (435,5) utgjør resten av topp-ti-listen.

Premier League-klubbene dominerer listen kolossalt.

Cies-studien bryter også ned pengebruken på posisjon på banen. Den oversikten viser blant annet at bare PSG har brukt mer penger på spissene i spillerstallen enn Manchester United, skriver Sky Sports.

United topper på sin side listen over pengebruk på forsvarsspillere, til tross for at Old Trafford-klubben har fått mye pepper de siste årene for å slippe inn for mange mål.

Den eneste Premier League-klubben som ikke er inn på topp 100-liste over samlet pengebruk er nyopprykkede Luton.

Ved siden av den engelske toppdivisjonen har italiensk Serie A flest klubber representert i topp 100. Tallet er 15.