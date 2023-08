Haaland kåret til årets spiller av Uefa

Kåringen ble unnagjort etter trekningen av denne sesongens mesterligapuljer i Monaco torsdag. Spillere og trenere i lag som spilte i europeiske klubbturneringer sist sesong, har stemt Haaland fram som sesongens spiller.

Nordmannen vant prisen i kamp mot Lionel Messi og Manchester City-lagkamerat Kevin De Bruyne. Det var de tre som fikk flest stemmer når spillere skulle nomineres. Til slutt kom Haalands navn flest ganger opp av hatten.

Haaland scoret hele tolv mål på elleve kamper for et City-lag som sist sesong vant mesterligaen for første gang. Jærbuen leverte en monstersesong etter overgangen fra Borussia Dortmund.

– Lever drømmen

– Jeg føler meg bra, hva mer kan jeg si? Jeg vant trippelen som 22-åring. Jeg lever drømmen. Å kunne gjøre dette sammen med lagkameratene mine er noe spesielt. Jeg er glad, og dette gir meg gratis motivasjon for å jobbe videre og vinne mer, sa Haaland til Uefas reporter i Monaco.

Nylig ble Haaland kåret til årets spiller av den engelske spillerforeningen PFA. Han ble også kåret til årets spiller i Premier League i debutsesongen.

Nordmannen fikk spørsmål om hvordan City kan gjenta forrige sesongs suksess og vinne minst like mange titler.

– Jeg skal gjøre mitt beste. Det handler om motivasjon og å holde hodet klart. Det blir nok enda flere øyne på oss nå, så vi må være enda bedre forberedt og skarpere. Jeg er enormt motivert for nok en stor sesong, sa City-spissen.

Pep-pris

Årets kvinnelige spiller i Uefa-sammenheng ble Aitana Bonmatí fra Barcelona. Pep Guardiola (Manchester City) og Sarina Wiegman (Englands fotballkvinner) ble kåret til årets trenere.

Guardiola var ikke til stede på torsdagens prisutdeling, men i salen satt Haalands far Alfie. Stjernespissen fikk spørsmål om hvem av de to han synes er mest skummel.

– Noen ganger er Pep litt skummel, men det kan faren min være også. Det er uansett noe jeg liker, at Pep roper til meg. Han prøver å få noe inn i hodet mitt som han tror jeg ikke vet. Jeg klager ikke, gliste Haaland.

Regjerende mester Manchester City skal møte RB Leipzig, Røde Stjerne og Young Boys i mesterligaens gruppespill i høst.