Hekk-Warholm mot stav-Duplantis – sprintduellen i det blå

Den pirrende sprintduellen mellom de to ble igjen et tema på den svært så gemyttlige pressekonferansen foran kveldens Diamond League-stevne i sveitsiske Zürich.

Det var Duplantis som første gang tok opp den mulige mannjevningen mellom dem.

Enn så lenge har det handlet om timing. De må finne et tidspunkt som passer for begge. Når det måtte bli vet ingen.

– Jeg har litt blandede følelser. Det er lenge siden vi begge har løpt 100 meter, men jeg vil gjerne prøve. Det er nok mange som tror at jeg kommer til å løpe fort, men det er ikke slik at jeg kommer til å se 9-tallet, sa Warholm.

– Jeg vet at jeg vil være «underdogen», sa Duplantis.

– Jeg har mest å tape, repliserte Warholm.

Uansett er Warholm klar på at de vil ta oppgaven på alvor.

– Jeg vet at Mondo ikke ville ha ønsket dette om han ikke hadde trodd at han ville ha vunnet, og jeg ville ikke ha stilt om jeg visste at jeg ville ha ydmyket ham.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Warholm møter hard konkurranse på 400 meter hekk i Zürich. Gullvinneren fra VM i Budapest for åtte dager siden møter blant annet sølvvinner Kyron McMaster fra De britiske jomfruøyer. Fjerde-, femte- og sjettemann fra VM stiller også i form av Roshawn Clarke (Jamaica), Alison dos Santos (Brasil) og Trevor Bassitt (USA).