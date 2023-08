Marerittstart da Moldes mesterligadrøm ble knust – tapte 3-5 sammenlagt for Galatasaray

Mauro Icardi sendte vertene i ledelsen allerede etter sju minutter. Etter 65 minutter utlignet Eirik Hestad og skapte spenning, men Molde greide aldri få målet som hadde forlenget håpet om mesterligaspill. På overtid sendte Angeliño et frispark via Molde-muren og i mål.

Molde tapte 2-3 på hjemmebane og hadde dermed et meget tøft utgangspunkt foran returkampen i heksegryta i Istanbul tirsdag.

På Galatasarays hjemmebane i Istanbul er det plass til i overkant av 52.000 fotballgale tyrkere. Det var med andre ord et skikkelig kok i tirsdagens kamp.

Med tapet skal Molde spille puljespill i europaligaen denne sesongen, mens Galatasaray får en bit av den enorme pengesekken i mesterligaen. Forrige sesong fikk hvert lag minst 183 millioner kroner før en eneste gruppekamp var spilt.

Tidlig kalddusj

Molde har én gang før spilt puljespill i mesterligaen. Det skjedde i 1999/00-sesongen. Rosenborg er det siste norske laget som har deltatt i mesterligaen. Trønderne spilte puljespill i 2007/08-sesongen.

Trekningen til puljespillet i europaligaen går av stabelen førstkommende fredag. Der kan Molde få storklubber som Liverpool, Roma og Villarreal med Alexander Sørloth i troppen.

Molde åpnet med et smell og satt hjemmelaget under press med en gang, men det var Galatasaray som skulle sette ballen i nettet. Martin Ellingsen rev ned Icardi i feltet etter fem minutter, og dommeren pekte på straffemerket. Argentineren var sikker og sendte vertene i ledelsen.

Utligning

Etter 15 minutter var Erling Knudtzon og Markus Kaasa uheldige da de skallet i en duell. I etterkant ble det klart at ingen av dem kunne fortsette, og Molde ble tvunget til å gjøre et dobbeltbytte.

Etter en halvtime fikk Hestad en stor sjanse, men Galatasaray-keeper Fernando Muslera reddet på mesterlig vis.

Etter 65 minutter traff Hestad blink. Emil Breivik, som tirsdag ble tatt ut på landslaget, driblet seg fri fra to Galatasaray-spillere og slo ballen inn til Hestad. Der brukte han litt tid før han curlet ballen i lengste hjørne.

Etter 81 minutter trodde Veton Berisha at han hadde forlenget mesterligahåpet, men målet ble annullert for offside. På overtid satte Angeliño spikeren i kista da frisparket hans gikk via Ellingsen og i mål bak en sjanseløs Jacob Karlstrøm.