Molde-sjefen spøkte med superstjerne: – Forhåpentlig har han vært for lenge i sola

En plass i mesterligaens pengestinne gruppespill ligger i potten når Molde møter Galatasaray til returkamp tirsdag. Den tyrkiske storklubben vant det første møtet 3-2.

Mauro Icardi scoret én gang og noterte i tillegg en målgivende pasning på bortebane i forrige uke. Molde-trener Moe er forberedt på at den argentinske spissen kan bli en håndfull også tirsdag.

– Forhåpentligvis har Icardi vært for lenge i sola i dag eller noe sånt, gliste Moe da han møtte pressen i Istanbul mandag kveld.

Icardi står med to mål i mesterligakvalifiseringen så langt, og i den tyrkiske ligaen har det også blitt to fulltreffere på like mange kamper.

Usikkert med Linnes

Molde-sjefen svarte på spørsmål sammen med Martin Linnes. Den tidligere Galatasaray-spilleren gikk glipp av forrige ukes møte som følge av en skade.

Det er fortsatt ikke klart om forsvarsprofilen blir å se på sin gamle hjemmebane tirsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi får se. Vi skal teste han i dag. Det er «touch and go». Forhåpentligvis blir han klar til å starte eller komme inn som innbytter, sa trener Moe.

Han bekreftet samtidig at Veton Berisha, som også mistet forrige ukes kamp, er med i troppen og aktuell for spill.

Kryptisk om overgang

Det samme er Benjamin Tiedemann Hansen, som de siste dagene er satt i forbindelse med en overgang til svensk fotball.

– Det tar vi etter kampen. Han er med i morgen, så får vi se hvordan ting ender, sa Moe om den mulige overgangen.

Martin Linnes gleder seg til å oppleve heksegryta på sin gamle hjemmearena.

– Heldigvis har jeg litt erfaring med atmosfæren og fansen her. Ikke alle har det. Vi viste i forrige uke at vi har noe her å gjøre. Gjør vi ting riktig, har vi en sjanse, sa han om oppgaven som venter.