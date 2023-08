Det uttaler sjakkstjernene i en felles uttalelse publisert av nettstedet chess.com.

Carlsen og Niemann har stått i sentrum for en opprivende konflikt. Niemann anklaget i fjor høst Carlsen for ærekrenkelser og saksøkte ham for tort og svie. Bakgrunnen var beskyldninger om juks som var rettet mot ham etter prestisjetunge Sinquefield Cup i september.

Nå ser konflikten ut til å roe seg.

I mandagens uttalelse heter det at begge parter har jobbet for å løse situasjonen og «la sjakkverdenen gå videre uten ytterligere rettssaker».

«Vi er glade for å dele at alle parter har kommet til enighet», melder chess.com.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) gransket både Niemann og Carlsen etter bråket. Rapporten ble klar tidligere i år, men innholdet er fortsatt ikke kjent. Foto: Tim Vizer / AFP

Legger saken død

Det innebærer at Niemann i tiden som kommer vil kunne delta i turneringer som arrangeres av nettstedet. Der kan han i teorien komme til å møte Carlsen til duell.

Videre understrekes konklusjonen i en rapport om at det ikke er funnet noen avgjørende bevis for at Niemann har jukset i noen partier.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg erkjenner og forstår Chess.coms rapport, inkludert dens uttalelse om at det ikke er noen avgjørende bevis for at Niemann jukset i kampen mot meg i Sinquefield Cup. Jeg er villig til å spille mot Niemann i fremtidige arrangementer, hvis vi møter hverandre, sier Magnus Carlsen i en uttalelse.

– Jeg er glad for at søksmålet mitt mot Magnus Carlsen og Chess.com har blitt løst på en gjensidig akseptabel måte, og at jeg kommer tilbake til Chess.com. Jeg ser fram til å konkurrere mot Magnus i sjakk i stedet for i retten, sier Hans Niemann.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Avviste søksmål

Wall Street Journal meldte i slutten av juni at milliardsøksmålet Niemann hadde anlagt mot Magnus Carlsen (32) og andre personer i sjakkeliten var avvist av rettssystemet.

Søksmålet var på 100 millioner dollar, og det tilsvarer 1,08 milliarder kroner etter dagens kurs.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er glade for at retten har avvist Hans Niemanns forsøk på å tilegne seg et ufortjent beløp gjennom Missouris føderale domstol, sa Carlsens advokat Craig Reiser den gangen.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) gransket både Niemann og Carlsen etter bråket. Rapporten ble klar tidligere i år, men innholdet er fortsatt ikke kjent.