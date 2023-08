Moren til suspenderte Rubiales sultestreiker: – En umenneskelig og blodig jakt

Det skriver det spanske nyhetsbyrået EFE mandag.

Angeles Bejar, som er moren til Rubiales, har i morgentimene uttalt at hun skal sulte seg selv fram til en løsning i saken til sønnen er på plass. Hun er inne i en kirke i Granada.

– Det er en umenneskelig og blodig jakt som sønnen min ikke fortjener, har Bejar uttalt til EFE.

Hun sier videre at sultestreiken vil være på ubestemt tid, men at den skal pågå døgnet rundt. Hun har bedt den spanske profilen Jennifer Hermoso om å «fortelle sannheten» om hva som skjedde etter VM-finalen.

Suspendert

Presset mot Rubiales har vært enormt siden kysset. Mange har ment at han burde trekke seg, noe han har avvist at han vil gjøre. Fifa bekreftet lørdag at Rubiales suspenderes fra all fotballaktivitet i 90 dager mens de etterforsker saken.

Etter at Rubiales kysset Hermoso på munnen da de spanske kvinnene skulle få sine gullmedaljer, sa Hermoso at hun ikke likte det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Senere sendte det spanske fotballforbundet (RFEF) ut en melding om at kysset var samtykket fra begge parter.

– En sexistisk handling

I helgen slo Hermoso kraftig tilbake og sa at hun ikke hadde gitt sitt samtykke til det og beskrev episoden som en «sexistisk handling».

«Jeg ønsker å presisere at jeg ikke på noe tidspunkt samtykket til kysset han ga meg. Jeg tolererer ikke at mitt ord blir stilt spørsmål ved, og langt mindre at det blir funnet opp ord som jeg ikke har sagt», tordnet Hermoso.

Senere har RFEF uttalt at de kan bevise at Hermoso ga sitt samtykke til kysset. Forbundet truer med å gå rettens vei for å «frikjenne» Rubiales.