TIL 2020-seier over Øvrevoll Hosle

Mali Trøan sendte TIL 2020 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 28 minutters spill, og 22-åringen scoret og doblet ledelsen for TIL 2020. Etter halvspilt kamp sto det 2-0.

Vårin Vik reduserte for Øvrevoll Hosle noen minutter ut i andre omgang. Innbytter Vilde Bratland fant nettmaskene i kampens siste ordinære minutt, og fire minutter på overtid fikk TIL 2020 straffespark. Samme spiller scoret fra krittmerket. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-1.

Emma Granlind (TIL 2020) og Hanna Ellingsen (Øvrevoll Hosle) fikk begge gult kort.

Etter lørdagens kamp er TIL 2020 på tredjeplass på tabellen med 27 poeng, mens Øvrevoll Hosle ligger på femteplass med 20 poeng.

Maliha Ahmady var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 2. september. TIL 2020 skal spille mot Grei, mens Øvrevoll Hosle møter Kolbotn. (©NTB)

Levert av NTBs automatiserte artikkeltjeneste.