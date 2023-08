Wiedesheim-Paul og Nypan briljerte i storseier for RBK: – Veldig deilig

Svensken satte kontrollert inn 1-0 i enden av et vakkert opprullet angrep før kvarteret var passert i Trondheim. Halvveis ut i omgangen var samme mann nest sist på ballen da Carlo Holse doblet ledelsen.

Wiedesheim-Paul ble tidligere i august hentet tilbake fra utlånet i HamKam.

– Det er veldig deilig. Vi falt litt før pause, så jeg håper vi kommer ut i andre omgang på samme nivå som vi startet kampen, sa Wiedesheim-Paul til TV 2 i pausen.

Ti minutter etter pause hadde bortelaget en ball i tverrliggeren. Minutter senere hindret Sten Grytebust en stor RBK-sjanse. Grytebust kunne imidlertid lite gjøre da det unge stjerneskuddet Sverre Nypan økte ledelsen til 3-0 halvveis ut i andre omgang etter et nytt flott angrep.

16 år gamle Nypan har tatt store steg denne sesongen.

– Første scoring på Lerkendal, og det foran Kjernen. Det er helt utrolig. Det er mye tanker som går gjennom hodet og mye jeg kanskje ikke sier til andre. Jeg har et fantastisk lag rundt meg, sa Nypan til TV 2 etter kampslutt.

Leo Cornic fastsatte resultatet til 4-0 like før slutt.

Med en halvtime igjen var Ole Sæter tilbake på banen etter en periode ute med skade. Tre poeng er sårt tiltrengt for et Rosenborg-lag som røk hele 0-3 borte mot HamKam sist helg. Et par dager tidligere røk trønderne ut av kvalifiseringen til conferenceligaen mot skotske Hearts.

For Aalesund ser det stadig tyngre ut i bunn av eliteserietabellen. Avstanden opp til Sandefjord på trygg plass er nå åtte poeng med ti kamper igjen å spille. Christian Johnsens gutter må med andre ord øke poengfangsten den kommende perioden.