Ingebrigtsen ønsket å revansjere seg på 5000-meteren etter at han for annet år på rad løp inn til VM-sølv på 1500 meter. 22-åringen har slitt med sykdom gjennom mesterskapet i Budapest, men var knallsterk på søndagens avsluttende 5000 meter og vant nok en gang gullet på distansen. I avslutningen var han best i spurten mot spanske Mohamed Katir. Kenyanske Jacob Krop tok bronsen. Med tiden 13.11,30 kunne Ingebrigtsen juble for seier. Etterpå løp han rundt stadion med det norske flagget rundt seg.

– De siste 200 meterne så var jeg litt usikker på om det kunne gå. Så visste jeg at hvis jeg fikk ryggen hans helt til siste 50 og så prøve å ta et rykk, kunne jeg vinne, sa gullvinneren til skrivende pressen.

Etterpå kunne han avsløre at han slett ikke var kvitt sykdomsproblemene han har hatt under mesterskapet. Ingebrigtsen løp forsøket tidligere i uken med feber.

– Det er utrolig stort, men jeg føler meg ikke helt bra. Jeg visste at om jeg skulle ha sjanse til å vinne i dag, måtte jeg gjøre et bedre løp enn de andre. Jeg kjenner på en fantastisk stemning ut på sisterunden der. Jeg får mye hjelp fra stadion. Det er frustrerende å være i en slik posisjon. Jeg har vært svimmel i hele dag og ikke følt meg spesielt bra verken på oppvarmingen eller de siste dagene, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK.

– Jeg er mye bedre enn dette, sa han til skrivende presse.

Han får hyllest av storebror Henrik Ingebrigtsen.

– Han får bruke de taktiske egenskapene sine når det gjelder posisjonering. Han posisjonerer seg så sinnssykt bra. Han tar tre plasser de siste 1000 meterne bare for at han er på rett plass. Dobbel verdensmester på 5000 meter er helt utrolig, sa storebror Ingebrigtsen til NRK.

Fire medaljer

Ingebrigtsen står med totalt fire medaljer i VM. To gull på 5000 meter og to sølv på 1500 meter. Sandnes-løperen ønsker seg 1500-metergullet veldig sterkt.

Ingebrigtsen løp forsøket tidligere i uken med feber. I søndagens finale la han seg som normalt litt bak i feltet. Kenyanske Ishmael Rokitto Kipkurui stakk fra feltet tidlig, men 18-åringen ble relativt raskt hentet inn. Mot slutten lå Ingebrigtsen fremme i feltet og skulle kjempe om seieren.

Nylig ble Ingebrigtsens europarekord på 5000 meter slettet av nettopp Katir. Den står på 12.45,01. Ingebrigtsen har 12.48,45 som personlig bestetid på distansen.

Nordås nummer 14

Narve Gilje Nordås, som tok en imponerende bronse på 1500-meteren, greide ikke følge opp med pallplass på 5000 meter. Han falt av tetfeltet med noen runder igjen og greide ikke ta seg tilbake i kampen om en topplassering. Han endte som nummer 14.

– På et tidspunkt ble det tomt. Nå har jeg vært gjennom fem løp og de fire første gikk på skinner, men så sa det stopp. Ikke så mye fysisk, men litt mentalt. I dag er det bare å erkjenne at det var tungt, sa Nordås til NRK.

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg har brukt mye krefter på det utenomsportslige. Det har vært et enormt trykk, fortsatte han.

Nordås satte sin personlige rekord tidligere i år på 13.05,38.