Nuñez regissør i snuoperasjon mot Newcastle: – En flott prestasjon

Nuñez startet kampen på benken, men 24-åringen kom inn med et snaut kvarter igjen og sørget for tre poeng til Liverpool.

– Jeg er veldig fornøyd. Laget jobbet veldig hardt for dette, og jeg er glad for å bidra med to mål. Dette var en flott prestasjon, sa Nuñez til Sky Sports etter kampslutt.

Med landslagssjef Gareth Southgate på tribunen satte tidligere Everton-spiller Anthony Gordon fyr på St James' Park da han iskaldt satte inn 1-0 til hjemmelaget etter 25 minutter. Scoringen kom etter slurvete forsvarsspill fra Trent Alexander-Arnold.

Ekspertene uenige

Minutter senere gikk det fra vondt til verre for Liverpool da kaptein Virgil van Dijk fikk marsjordre etter å ha felt svenske Alexander Isak. Tross protester fra bortelagets spillere måtte midtstopperen slukøret forlate banen.

– Jeg klarer rett og slett ikke å forstå at det er rødt kort. Enten må du mene at han blir fratatt en klar målsjanse eller så må det være voldsomt nok. Man kan ikke gi rødt kort der, kommenterte Viaplays Lars Tjærnås underveis i kampen.

I studio mente imidlertid både Tor Ole Skullerud og Pål André Helland at utvisningen var korrekt.

Etter pause skapte begge lag store sjanser. Miguel Almirón kunne punktert kampen for Newcastle, men med ti minutter igjen å spille mistet vertene seieren da Darwin Núñez på kontant vis satte inn 1-1. På overtid var snuoperasjonen komplett.

– Det er helt utrolig. Det var spesielt der ute. Vi kommer hit med en kampplan, men det blir ikke slik. I dag gjorde vi det vanskelig, men vi gravde dypt sammen. En av våre beste prestasjoner siden Jürgen kom til klubben, sa Alexander-Arnold til Sky Sports etter kampslutt.

Tidlig Liverpool-sjanse

Etter et drøyt kvarter vandret Luis Díaz elegant inn i vertenes sekstenmeter, men colombianerens avslutning ble stanset av Nick Pope.

Tidlig i kampen havnet Trent Alexander-Arnold i dommerens bok med gult kort, og etter 25 spilte minutter slurvet høyrebacken i forsvar. Det utnyttet Gordon maksimalt, og den tidligere Everton-spilleren ordnet 1-0 alene med Alisson.

Etter sidebyttet produserte begge lag store sjanser. Drøye tjue minutter før full tid var Mohamed Salah nære på å utligne for gjestene. Med et kvarter igjen å spille kunne Almirón avgjort kampen for Newcastle, men skuddet gikk i stolpen.

Det kostet dyrt for hjemmelaget, for etterpå hamret Nuñez inn to mål.

Flere nye fjes

Søndag festet Jürgen Klopp sin lit til den nykomponerte midtbanetrioen bestående av Wataru Endo, Alexis Mac Allister og Dominik Szoboszlai.

Liverpool serieåpnet med uavgjort borte mot Chelsea på Stamford Bridge, før Bournemouth ble slått på hjemmebane forrige helg. Newcastle knuste Aston Villa på hjemmebane i første runde. Forrige helg ble det tap borte mot Manchester City.

Sist sesong knep Newcastle den siste mesterligaplassen foran øynene på Jürgen Klopp og Liverpool. Sistnevnte skal dermed ut i europaligaens gruppespill denne høsten.