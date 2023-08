Skuffet Hauger på 5.-plass i kaosløp: – Synd og irriterende

Hauger hadde startspor nummer to etter den gode kvalifiseringen. Profilene forsvant én etter én i det dramatiske løpet.'

Sammenlagtleder Theo Pourchaire var ferdigkjørt etter ti runder etter å ha kjørt ut. Frederik Vesti mistet begge bakhjulene etter elleve runder. Og tidligere var det også stopp for Jack Doohan. Også Oliver Bearman måtte gi seg underveis.

Clément Novalak vant løpet foran Zane Maloney og Jak Crawford. Novalak var på 19.-plass i sammendraget før dagens løp.

Hauger kom seg unna en kaotisk start med en glatt veibane. Til tross for at han unngikk uhell, klarte han aldri å kjøre seg opp i løpet. Etter dekkskiftet kom det sikkerhetsbil, og like etter var han på 7.-plass.

– Det er synd og irriterende, sa Hauger til Viaplay og la til at han mente de burde ventet med pitstop.

– Jeg hadde veldig lyst på den seieren, og jeg var ganske irritert da jeg plutselig var på 7.-plass da sikkerhetsbilen kom ut. Det er noe vi må gå gjennom og se på, sa Hauger.

Sprintløpet lørdag ble avbrutt på grunn av dårlig vær. Hauger hadde nest beste tid i fredagens kvalifisering på banen han har vist at han kan prestere på: Forrige sesong ble han nummer tre i sprintløpet og fire i hovedløpet. Det var et av nordmannens sterkeste resultater i 2022.