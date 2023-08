Spansk visestatsminister ber regjeringen ta grep mot fotballpresidenten: – Uakseptabelt

I en tale til en hasteinnkalt generalforsamling i eget forbund fredag sa Rubiales at han ikke har noen planer om å gå av som president. Det førte raskt til reaksjoner.

Visestatsminister Diaz, som også er arbeidsminister i den spanske regjeringen, krever nå handling fra politisk hold.

«Regjeringen må handle og gjøre hastetiltak: Straffriheten for machohandlinger er over. Rubiales kan ikke fortsette i jobben,» skrev hun på X/Twitter.

Statsminister Pedro Sánchez og flere andre regjeringsmedlemmer har også vært på banen etter at Rubiales kysset landslagsspilleren Jennifer Hermoso på munnen etter VM-finaleseieren mot England i Australia.

– Det vi så var en uakseptabel gest. Jeg synes også unnskyldningen som er gitt av Mr. Rubiales, er utilstrekkelig. Og jeg mener til og med at den er upassende, og at han må gå lenger, sa statsminister Sanchez nylig.

Allerede få timer etter VM-finalen var Spanias likestillingsminister Irene Montero på banen i sakens anledning.

«La oss ikke anta at det å gi et kyss uten samtykke er noe «som skjer». Det er en form for seksuell trakassering kvinner utsettes for daglig, og som vi ikke kan normalisere», skrev hun på X/Twitter.

Rubiales mener på sin side at han har fått for tøff behandling etter kysset.

– Jeg gjorde en feil, og det var ikke passende å gjøre det jeg gjorde. Er det alvorlig nok til at jeg går av? Jeg kommer ikke til å si opp», sa han ifølge Marca fredag.