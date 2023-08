Ingvaldsen på 6.-plass i VM: – En ny stjerne på 400-meterhimmelen

Ingvaldsen kom inn til finalen med en fersk norsk rekord i bagasjen. Torsdag løp han på 45,08 og var i mål som nummer sju.

Litt senere kom det fram at Kirani James ble diskvalifisert, og Ingvaldsen ble flyttet opp til 6.-plass. Grunnen var at James hadde kommet over i feil bane.

– Det var greit. Jeg ville ikke åpne like hardt som i semifinalen så jeg hadde litt å gi de siste 100 meterne. Men jeg er fornøyd, sa Ingvaldsen til skrivende presse etter løpet.

– Blir ikke større

Han slo verdensrekordholder Wayde van Niekerk fra Sør-Afrika.

– Jeg så at jeg nærmet meg ham meter for meter, så det var deilig å kunne stupe over og ta ham. Han er ikke i like god form som han var, men han er fortsatt hard. Vi gratulerte hverandre med løpet, sa Ingvaldsen.

VM har gitt Moelv-gutten dyrebar erfaring.

– Man lærer veldig mye. Du forbereder deg mentalt både fysisk og psykisk når det er tre løp. Det blir ikke så mye større og vanskeligere enn dette, så jeg er godt rustet til det som skjer videre, sa Ingvaldsen til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Antonio Watson fra Jamaica vant foran Matthew Hudson-Smith og Quincy Hall.

Norsk rekord

Ingvaldsen knuste sin egen norske rekord med 47 hundredeler da han løp inn til sterke 44,39 i forsøket. Det er den niende beste tiden i verden på distansen hittil i 2023-sesongen og hadde holdt til sølv i VM i fjor.

– Håvard skal være stolt av innsatsen sin i sitt første senior-VM. Han er en ny stjerne på 400-meterhimmelen og har fremtiden foran seg, sa NRK-kommentator Vebjørn Rodal.

I semifinalen løp han på 44,70 og tok seg til VM-finale på 400 meter som første nordmann noensinne.

– Dette er ubeskrivelig. Hvis noen hadde sagt til meg før sesongen at jeg skulle havne i en VM-finale, så hadde jeg ledd, sa 20-åringen etter semifinaleløpet.