Klokka 18.24 torsdag kveld runget den norske nasjonalsangen et steinkast utenfor den nye friidrettsstadion i Budapest. Der var det rigget til et eget område for medaljeseremonier.

En feil i systemet førte imidlertid til at det norske flagget ikke ble heist til ære for Warholm. I stedet ble flagget til Den dominikanske republikk heist til topps.

Flagget til Den dominikanske republikk ble heist da den norske nasjonalsangen runget til ære for Karsten Warholm torsdag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Medaljene ble delt ut av Dahlan Al-Hamad, styremedlem i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA), og den ungarske operasangerinnen Erika Miklosa.

Warholm sikret seg sitt tredje VM-gull på 400 meter hekk da han vant med 46,89 onsdag kveld.

Warholm ble sist sett under sin egen seiersfest på Puma House i sentrum av Budapest onsdag kveld.

Fredag kveld er det Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås sin tur. De tok sølv og bronse på 1500 meter, men medaljeseremonien ble utsatt fra torsdag til fredag siden de begge løp kvalifiseringen på 5000 meter torsdag kveld. Dermed ble det kollisjon.