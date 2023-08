– Jakob skal løpe i kveld. Han er klar til det, men Jakob var ikke frisk i går. Han er ikke noe dårlige i dag, han har ikke blitt dårligere etter løpet, sier landslagslege Talsnes til kanalen.

Ingebrigtsen skal dermed forsøke å forsvare gullet fra fjorårets VM i Eugene.

Onsdag stormet 22-åringen fra Sandnes inn til VM-sølv på 1500-meteren. I etterkant erkjente han at han ikke var i toppslag.

– Jeg har nok vært litt syk de siste dagene, så det er klart når jeg lever et sånt liv som jeg gjør, at det er litt uflaks når man klarer å bli syk to dager før en VM-finale, sa Ingebrigtsen til NTB og resten av den skrivende pressen.