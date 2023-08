Varme følelser i friidretts-VM: Kappgjengere forlovet seg på målstreken

Det var kjærlighet i luften i den ungarske hovedstaden da konkurransene i kappgang for menn og kvinner ble avsluttet. Slovakiske Hana Burzalova var aldri med i medaljekampen, men innkasserte en solid seier likevel.

Da 22-åringen bega seg inn på oppløpet dukket nemlig kjæresten Dominik Černý opp på målstreken. Han gikk ned på kne og tok i mot sin utkårede som krysset målstreken med åpen munn i forbauselse.

Etter at Burzalova hadde fått igjen pusten og svart ja, beseglet de to forlovelsen med et kyss til jubel fra de frammøtte.

Deretter tok Burzalova runden blant fotografene i målområdet for å vise fram ringen.

– Jeg prøvde å holde det hemmelig, og ingen annen visste om det. Jeg tenkte på det under hele konkurransen, og kanskje var det nettopp det som drev meg fram til mål, sier Dominik Cerny til Aftonbladet.

– Jeg kjente på en indre energi, en spesiell motivasjon, legger han til.

Černý er også kappgjenger og hadde gjennomført sin konkurranse over 35 kilometer litt tidligere på dagen. Han endte som nummer 19, mens forloveden plasserte seg én plass høyere i kvinneklassen.