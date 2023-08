Over én million så VMs «superonsdag»: – Oppsiktsvekkende tall

NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt bekrefter overfor VG at statskanalen hadde en voldsom oppslutning.

– Vi peaket over millionen under begge finalene. Det er oppsiktsvekkende tall. Det var forventet at dette var noe som folk skulle være opptatt av, men det er fantastisk at vi kommer over millionen, sier Langfeldt.

Norges aller største medaljehåp i friidretts-VM var i aksjon onsdag.

Ingebrigtsen løp inn til sølv og Nordås bronse på 1500-meteren, mens Warholm stormet inn til et overlegent gull på 400 meter hekk.