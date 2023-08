Etter mandagens semifinale ville det italienske friidrettsforbundet ha nordmannen disket.

På hekk nummer to hadde 27-åringen fra Ulsteinvik foten borti. Italienerne mente at Warholm hadde én fot utenfor hekken.

– Da jeg så første bilde, må jeg ærlig innrømme at jeg tenkte «det ser ikke bra ut». Men for meg gikk det litt over i en form for aggresjon. Fordi det ene bildet ble brukt ene og alene, sa Warholm i intervjusonen etter VM-finalen onsdag kveld.

Italienerne leverte etter hvert en protest på Warholm, men den ble ikke tatt til følge.

– Det som irriterte meg litt, og som jeg måtte jobbe med å legge bak meg, var at det tok veldig mange timer før noen på rettferdig vis viste bildene som jeg følte talte min sak. Det var liksom om å gjøre og bygge opp det dramatiske øyeblikket. Jeg følte «skal alle ha meg disket?». Det føltes litt dritt. Men så tenkte jeg: «Jeg gir faen, jeg skal vise dem i finalen», fortsatte nordmannen til NTB og andre medier.

– Reglene er der for å sikre rettferdig idrett. Jeg kan fortelle at jeg ikke tjente noe særlig på den andre hekken. Men jeg går alltid for høyt over hekken. Det som skjedde, er at banen er for rask og jeg kom for nær, la han til.

Warholm var fullstendig overlegen i finalen da han sikret gullet med 46,89 onsdag.