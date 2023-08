Warholm tilbake på gulltronen etter taktikkseier: – Her den hører hjemme

Hamstringskaden ødela i VM i Eugene sist år.

I år vant han igjen nokså kontrollert.

Og gullene? Hvordan rangerer han dem?

– Det første er selvfølgelig alltid spesielt. Og for være helt ærlig er det lettere å sette ord på det for hver gang. Ikke at det er blitt en vane, men fordi jeg føler at dette er nivået som jeg tror at jeg kan holde, sa Warholm i intervjusonen med den skrivende pressen.

Der struttet han av all verdens selvtillit. Det er heller ikke så merkelig etter at han dro fra alle inn mot mål.

– Å hente disse gullmedaljene er en situasjon som vi føler komfortable i. Vi klarer å holde hodet kaldt, og vi gjør de rette tingene. I dag vinner vi løpet på rutine.

Du mot du

Mye handlet om taktikk. Warholm føler at han tok dem alle på å være den smarteste i løpet.

– Leif (Olav Alnes) sa det før vi gikk inn: Det er du mot du, ikke bli stresset av noen, bare gjør «greia» din. Da gutta var foran meg på den femte hekken, da tenkte jeg at de kom til å få svi. Da var det bare å gå.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det var jevnt fram til den tredje siste hekken, og så merket vi at du fikk en ledelse? Hvordan føltes det?

– Det er selvsagt en ekstra boost. Som regel når vi løper så ser vi at jeg går hardt ut og er hensynsløs. I dag synes jeg vi løste det på en smart måte. Vi visste at gutta ville løpe desperat og gå drithardt ut, for de vet at det er det jeg gjør. Da tok jeg dem litt ut av rytmen og gjorde de rette grepene, sa Warholm.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sunnmøringen hadde en forklaring på hvorfor du ikke nødvendig kan sammenligne mesterskapsløp med andre løp.

– I mesterskap er det av og til slike grep som må til for å sikre det. Jeg har en enormt god taktikker i treneren min Leif som alltid holder hodet kaldt. Det er godt å ha en slik mann i laget, sa 27-åringen.

Han var en svært glad mann da gullet var sikret. Den neste muligheten kommer i OL i Paris neste år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er en grisegod følelse å gå først over målstreken.

Skryt

Warholm var fullstendig overlegen da han sikret gullet med 46,89. Kyron McMaster fulgte nærmest på 47,34. Rai Benjamin tok bronsen.

– Warholm fikk denne litt billigere enn han kanskje hadde trodd, kommenterte Jann Post på NRK.

– Han løste det taktisk godt. Warholm fremstår som bunnsolid og leverer gang på gang, la Vebjørn Rodal til.

Dermed står 27-åringen oppført med tre VM-gull i karrieren. Det første kom i London i 2019, før han gjenskapte bragden i Doha to år senere.

– Det er fantastisk. Det er tredje gang han vinner. Det er nok vanskelig å påstå at det da bare er flaks, sa trener Leif Olav Alnes til rikskringkasteren.

Fjorårets VM-finale endte imidlertid med en skuffende 7.-plass etter at han hadde slitt med en skade i lengre tid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Warholm innehar verdensrekorden på øvelsen med tiden 45,94. Den satte han da han løp inn til sitt første OL-gull i Tokyo i 2021.

27-åringen har vist gode takter gjennom mesterskapet og var raskest av alle i semifinalen. Erkerivalene Rai Benjamin og Alison dos Santos ble nummer én og to på svakere tider i den andre semifinalen.