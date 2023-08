Britiske Josh Kerr sikret gullet med tiden 3.29,38. Ingebrigtsen fulgte 27/100 bak.

– Jeg kjente at jeg ikke hadde veldig bra bein i dag. Det er egentlig ikke så mye mer jeg kan si annet enn at det er veldig uflaks, synes jeg selv, sa Ingebrigtsen til NRK.

– Jeg kjente på oppvarmingen til semifinalen at jeg var litt tørr i halsen, så jeg føler ikke at kroppen var helt hundre prosent, fortsatte han.

Dermed fortsetter 1500-meterspøkelset for Ingebrigtsen i VM-sammenheng. 22-åringen løp inn til VM-sølv i Eugene i fjor og 4.-plass i Doha i 2019.

– Jeg skal ikke skylde på noe, men i fjor var jeg desidert best, men gjorde et dårlig løp, men i dag var jeg ikke best, sa Ingebrigtsen.

– Jeg følte ikke at jeg kunne gjøre så mye annerledes, la han til.

Første VM-medalje

Gilje Nordås kan imidlertid feire sin første VM-medalje da han løp inn til bronse onsdag kveld.

– Den smaker godt, den gjør det. Bronse i VM på 1500 meter er til å bli rørt av, sa Nordås til NRK.

– To nordmenn på pallen, det er helt spinnvilt, kommenterte Jann Post på NRK.

Fjorårets 1500-meterfinale har hjemsøkt Ingebrigtsen etter at han ble slått av britiske Jake Wightman. Etter løpet har han flere ganger slaktet seg selv offentlig. Han har vært klar på at alt annet enn gull i årets mesterskap er en stor skuffelse.

– Det å ikke få til det jeg vil, takler jeg ekstremt dårlig, og det i seg selv er en ganske stor motivasjon for ikke å havne i samme situasjon igjen, sa han til NTB før han satte i gang med mesterskapet i Ungarn.

Ny sjanse på 5000

Ingebrigtsen har 3.27,14 som personlig bestetid på distansen.

Sandnes-gutten har vist knallform gjennom hele friidretts-VM. 22-åringen hadde full kontroll i forsøket og han tok seg til og med tid til å gestikulere mot publikum på den siste langsiden da han vant sitt heat i semifinalen.

Ingebrigtsen skal også i aksjon på 5000 meteren i VM. Som i 1500-meterfinalen møter han Narve Gilje Nordås i en ny duell i forsøket torsdag.