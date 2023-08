Den spanske fotballkvinnene slo England 1-0 i finalen i Australia søndag. Scenene som utspilte seg før troféutdelingen, har imidlertid fått mange i Spania, inkludert regjeringsmedlemmer, til å reagere kraftig.

Rubiales klemte alle Spanias spillere, men kysset i tillegg Jennifer Hermoso på munnen etter å ha omfavnet henne og kysset henne på kinnet. Det har skapt en voldsomt opphetet debatt. Onsdag gikk Fifpro ut og fordømte hendelsen.

«Uønsket fysisk tilnærming mot spillere er ikke greit eller akseptabelt i noen som helt situasjon, og spesielt ikke når de settes i den posisjonen av en person over dem», heter det i uttalelsen.

De ønsker at Rubiales skal etterforskes av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

«Vi ber om umiddelbar handling for å adressere hans oppførsel og ønsker en etterforskning under Fifas regler for etikk», skriver Fifpro videre.

I tillegg har den spanske fotballigaen for kvinner bedt om at Rubiales fjernes fra jobben som øverste leder for spansk fotball, ifølge AFP.

Sent tirsdag sendte fotballforbundet i Spania ut en uttalelse der det hasteinnkalles til ekstraordinær generalforsamling allerede fredag.

Avisen Marca skriver at fotballpresident Rubiales ikke har noen planer om å trekke seg fra stillingen frivillig, men at han ønsker å forklare seg under fredagens generalforsamling.

Den spanske statsministeren Pedro Sánchez er blant dem som har kritisert Rubiales i harde ordelag etter episoden i Australia.

– Det vi så, var en uakseptabel gest. Jeg synes også unnskyldningen som er gitt av Mr. Rubiales er utilstrekkelig. Og jeg mener til og med at den er upassende, og at han må gå lenger, sa han tirsdag.