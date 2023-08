– Jeg er takknemlig for at vårt hus er fylt med kjærlighet: En glad og sunn nyfødt jente og en glad og sunn mor, skriver Ohanian i et Instagram-innlegg.

Barnet har fått navnet Adira River Ohanian. Williams offentliggjorde sin andre graviditet da hun ankom den stjernespekkede Met-gallaen i mai.

Fra før har paret datteren Olympia, født i 2017. Williams var gravid med sistnevnte da hun tok sin 23. Grand Slam-tittel i Australian Open samme året.

I september i fjor spilte 41-åringen sin siste proffkamp i karrieren under US Open.

