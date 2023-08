Kloster røk ut i VM-semifinalen

Kloster løp inn til 7.-plass i heat to med tiden 55,43. Dermed er VM-eventyret over for denne gang for hekkeløperen.

– Det hang ikke helt sammen teknisk, det løpet her, sa NRKs kommentator Vebjørn Rodal.

Det var bare de to beste i hvert heat som tok seg videre til VM-finalen, i tillegg til de to med raskest kvalifiseringstid etter det igjen.

33 år gamle Kloster løp inn til fjerdeplass i forsøket han hun ble klokket inn til tiden 55,23 i den ungarske hovedstaden mandag.

Bærumsjenta har også klart kravet til neste års OL i Paris. Det gjorde hun da hun løp inn til tiden 54,57 under et stevne i Sveits juli.

Tidligere denne sesongen tok hun et overbevisende NM-gull på 100 meter med personlig rekord på 11,35.