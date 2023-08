Fyrer løs mot Formel 1s klimagrep: – Intet annet enn grønnvasking

Førerne i motorsportens mest prestisjetunge klasse er tilbake fra sommerferie denne uken. Hjemmehåpet Max Verstappen er kjempefavoritt foran VM-runden i Nederland.

I forkant av restarten rettes det kritikk mot Formel 1-sportens mål om å være karbonnøytral innen 2030. Greenpeace kaller det latterlig, gitt hvor mye aktørene reiser i løpet av en sesong.

– Så langt er planene til Formel 1 bare kosmetiske for meg og er ikke mye mer enn grønnvasking, sier Benjamin Stephan i Greenpeace til nyhetsbyrået DPA.

Begrepet grønnvasking brukes gjerne i tilfeller der noe blir fremstilt som mer miljøvennlig enn det som faktisk er tilfelle.

– Formel 1-sporten ser at den må ta grep for å beskytte klimaet, men den gjør det bare overfladisk. Hvis Formel 1 ønsker å bruke bærekraft som mer enn et fikenblad, må den revurdere karbonavtrykket til hele sirkuset, sier Stephan.

– VM-sirkuset burde bli mer regionalisert, i stedet for å gjennomføre så mange som 24 løp neste år og fly massevis av mennesker og materiell rundt omkring i verden, legger han til.

For å nå målet om klimanøytralitet innen 2030, planlegger Formel 1 å bruke syntetisk CO2-nøytralt drivstoff fra 2026. Det kan bidra til å gjøre selve racingen grønnere.

– Hvis Formel 1 ikke fundamentalt revurderer seg selv og aksepterer at identiteten til racingserien må endres, er ikke idretten seriøs med tanke på beskyttelse av klimaet, sier Stephan.