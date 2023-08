Mandag ble det kjent at United og Greenwood i fellesskap har besluttet å gå atskilte veier.

Spissen har vært suspendert av klubben siden han i januar 2022 ble pågrepet og siktet for voldtektsforsøk, vold og drapstrusler mot en kvinne. Det ble utferdiget tiltale, men i februar ble tiltalen frafalt grunnet en kombinasjon av nye opplysninger i saken, og at nøkkelvitner hadde trukket seg.

I etterkant har Manchester United behandlet saken med varsomhet og opplyst at de trengte tid til å fatte en beslutning om Greenwoods fremtid i klubben.

Greenwood selv har uttalt seg minimalt om saken siden den ble kjent i offentligheten. Nå tar han bladet fra munnen.

Tar ansvaret

«Jeg vil starte med å si at jeg forstår at folk vil dømme meg på grunn av det de har sett og hørt i sosiale medier, og jeg vet at folk vil tenke det verste», skriver han i en uttalelse gjengitt av blant andre Sky Sports mandag.

«Jeg ble oppdratt til å vite at vold eller overgrep er galt, jeg gjorde ikke de tingene jeg ble anklaget for, og i februar ble jeg frikjent for alle anklager. Jeg aksepterer imidlertid fullt ut at jeg gjorde feil, og jeg tar min del av ansvaret for situasjonene som førte til innlegget i sosiale medier», skriver 21-åringen.

Kvinnen som anklaget ham for voldtektsforsøk, publiserte både bilder og lydklipp i sosiale medier.

Nå har United-ledelsen besluttet at Greenwoods tid i klubben er over.

«Dagens beslutning har vært en del av en samarbeidsprosess mellom Manchester United, familien min og meg. Den beste avgjørelsen for oss alle er at jeg fortsetter fotballkarrieren min et annet sted enn på Old Trafford, hvor min tilstedeværelse ikke vil være en distraksjon for klubben», skriver Greenwood.

Takker familien

Han har spilt for United siden han var sju år.

«Jeg er enormt takknemlig overfor familien min og alle mine kjære for deres støtte, og nå gjelder det for meg å betale tilbake tilliten de rundt meg har vist. Jeg har tenkt å bli en bedre fotballspiller, men viktigst av alt en god far, en bedre person og å bruke talentene mine på en positiv måte på og utenfor banen», avslutter 21-åringen.

Greenwood ble nylig far for første gang.

Manchester United-sjef Richard Arnold skriver i en uttalelse at klubben ville fortsette å hjelpe Greenwood og den aktuelle kvinnen som best den kan.