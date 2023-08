Mandag publiserte Gjert Ingebrigtsen et bilde på Instagram med teksten «Oops I did it again». Oversatt til norsk blir det «Oops jeg gjorde det igjen».

Innlegget publiseres dagen etter at eleven Narve Gilje Nordås tok seg til finale på 1500 meter i friidretts-VM i Budapest.

Voldsom utvikling

Skjermdump fra Instagram.

Mest sannsynlig kan man tolke innlegget slik at Ingebrigtsen viser til at han igjen har tatt en løper til verdenstoppen og en VM-finale. Tidligere har han ledet sønnene Jakob, Filip og Henrik til VM-finaler.

«Oops I did it again» er navnet på låten som Britney Spears slo gjennom med i 2000.

Nordås har hatt en voldsom utvikling etter at han fikk Ingebrigtsen som trener i fjor. Under Bislett Games i sommer leverte han et superløp med tiden 3.29,47. Det gjør han til den nest raskeste nordmannen gjennom tidene på distansen.

Han forbedret samtidig sin egen personlige rekord med nesten tre sekunder.

Fikk ikke akkreditering

Nordås bor ikke sammen med resten av den norske troppen under VM i Budapest. Han holder til sammen med treneren. Gjert Ingebrigtsen har ikke fått trenerakkreditering til mesterskapet av Norges Friidrettsforbund etter det som ble omtalt som en totalvurdering.

Finalen på 1500 meter er onsdag kveld. Både Jakob Ingebrigtsen og Nordås er satt opp til å løpe 5000 meter senere i mesterskapet.