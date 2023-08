Spanias VM-helt mistet faren

Carmona scoret kampens eneste mål mot England søndag formiddag og sørget for at Spanias fotballkvinner vant VM for aller første gang.

Etter kampen fikk hun beskjeden om at faren har gått bort, opplyser Det spanske fotballforbundet (RFEF) i sine mediekanaler søndag kveld.

«RFEF er veldig trist for å opplyse at Olga Carmonas far har gått bort. Hun fikk beskjeden etter VM-finalen. Vi sender våre dypeste kondolanser til Olga og hennes familie. Vi elsker deg Olga, du er spansk fotballhistorie», heter det i uttalelsen.