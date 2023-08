Mickelson scoret sitt første OB-mål – uavgjort mot AGF

Mickelson scoret sitt første mål i sin 52. kamp for OB siden overgangen fra Strømsgodset i 2021. Mickelson utlignet kampen etter at tidligere Sarpsborg-helt Patrick Mortensen hadde sendt AGF i ledelsen etter bare to minutter.

Mickelson ble byttet ut på tampen, mens Magnus Knudsen ble tatt av på overtid for AGF.

Ohi Omoijuanfo og Håkon Evjens Brøndby slo Iver Fossums Midtjylland 1-0 søndag. Fossum ble byttet inn etter en snau time, mens Evjen kom inn for Omoijuanfo like etterpå.

Nicolai Vallys ble matchvinner ti minutter før slutt. Brøndby er på tredjeplass etter fem spilte kamper. Det skiller seks poeng opp til serieleder FCK.

Robin Østrøm spilte 68 minutter da hans Silkeborg slo Nordsjælland 2-0, mens Simen Bolkan Nordli spilte 70 minutter for Randers i 0-1-tapet for Lyngby.