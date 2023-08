LSK slo tilbake og vant i Bakkes debut: – Drittlei av å tape

I mellomtiden hadde de to lagene spilt 13 oppgjør på Marienlyst. Strømsgodset hadde vunnet ti av de kampene, mens tre hadde endt uavgjort.

LSK slo tilbake etter hjemmetapet mot Viking forrige runde og ligger på 6.-plass med 32 poeng i Eliteserien. Strømsgodset innehar 10.-plassen med 23 poeng. Det gjenstår elleve seriekamper for de to lagene. LSK hadde tapt sine to siste seriekamper før søndagens oppgjør.

– Jeg er drittlei av å tape. Det har vært to uker som har vært jævlig mørke. Men vi er en god gjeng som står på og snur det. Det er deilig, sa Gjermund Åsen til TV 2 etter kampen.

Ti minutter før hvilen i søndagens oppgjør spilte Lillestrøm seg glimrende oppover venstresiden, og Thomas Lehne Olsen fikk ballen nede ved dødlinja. Spissen slo ballen lavt inn foran mål, og Ylldren Ibrahimaj prikket inn ledelse til gjestene.

Tre minutter etter hvilen doblet Lehne Olsen ledelsen. 32-åringen fra Moelv styrte ballen inn etter et strålende innlegg fra Gjermund Åsen.

– Den innleggsfoten til Åsen er jo drapert i gull, utbrøt TV 2s kommentator Espen Ween.

Elias Hoff Melkersen scoret i debuten sin for Strømsgodset med fire minutter igjen av ordinær spilletid. 20-åringen ble hentet inn på en låneavtale fra skotske Hibernian, som en erstatter for Jonatan Braut Brunes. Sistnevnte ble solgt til belgisk fotball.

Drammen-laget greide likevel ikke å fullføre opphentingen. Neste kamp for Strømsgodset er mot Stabæk, mens Lillestrøm møter tabelljumbo Aalesund.