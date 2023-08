Henriksen nummer sju i VM-finalen i slegge: – Jeg viser et høyt bunnivå

32 år gamle Henriksen ble nummer tre i både VM og EM i fjor. Han tok OL-sølv i slegge under lekene i Tokyo i 2021.

I år har han vært plaget med skader gjennom det meste av sesongen, men kastet uten smerter i kvalifiseringen. Det holdt til en 9.-plass.

Henriksen var igjennom sin fjerde kneoperasjon så sent som i mars, og tiden fram til årets sesong ble for knapp til å nå toppnivået han har inne.

I finalen kastet han til sesongbeste på 77,06 i annen omgang, noe han ikke greide å forbedre. Han uttalte før finalen at han ville være fornøyd med en topp åtte-plassering.

– Jeg hadde en 6.-plass i VM i Doha i 2019 med 77,38 eller noe sånt, og jeg er helt i nærheten av det og da var jeg i perleform, sa Henriksen til NTB.

Han er helt ærlig på at han er i dårligere form sammenlignet med tidligere sesonger, og da tar han med seg årsbeste og en 7.-plass i VM.

– Det viser bare at jeg har kontroll på formtopping og hva jeg skal gjøre inn mot mesterskap for å være i best mulig form når det gjelder. Men det er over fire meter bak det jeg har klart tidligere, og da er man ikke i sin beste form.

Neste år er det OL i Paris som teller.

– Nå skal vi få smurt opp kroppen og fikse det som ikke er bra. Det blir ikke flere operasjoner. Jeg trenger mer trening, og jeg trenger mer tid. Jeg tar med meg at bunnivået er 7.-plass i VM. Det må jeg være fornøyd med.

Henriksen har 81,58 som personlig bestenotering. Den kom i OL-finalen i Tokyo.