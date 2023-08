Viking forlenget seiersrekken på tampen: – Utrolig viktig

Viking malte på mot et dyptliggende Stabæk-lag, men slet med å spille seg til de helt store målsjansene.

Da Stabæks Jonatan Lucca ble utvist med 20 minutter igjen på klokka ble jobben enklere, og to minutter før full tid satte David Brekalo inn den forløsende scoringen.

– Det er fantastisk. Det var et viktig øyeblikk for å holde denne seiersrekken gående. Jeg er glad på vegne av laget. Forhåpentligvis holder vi dette gående hele sesongen, sa Brekalo til TV 2 etter kampen.

Viking er à poeng med Bodø/Glimt på tabelltoppen og står med ti strake seirer i seriesammenheng. Det er klubbrekord, men likevel bak Moldes ligarekord på 17 strake.

– Det var tøft. Stabæk gjorde det vanskelig for oss. Mye slurv og balltap, men det var utrolig viktig å vinne, sa Lars-Jørgen Salvesen.

Stabæk står på sin side med like mange strake uten seier, og Bærum-klubben er helt nede på direkte nedrykksplass. Lars Bohinens menn viste likevel tegn til forbedring søndag.

Viking har unngått tap mot Stabæk på hjemmebane i 20 strake oppgjør. Sist Stabæk reiste fra Stavanger med tre poeng var helt tilbake i 2000.

Trillet ball

Viking hadde mesteparten av ballinnehavet før pause, men kom seg ikke til de helt store sjansene mot et dyptliggende Stabæk-forsvar. Salvesen sto for de største sjansene de første 45, men det sto 0-0 til pause.

– Jeg er ikke ubetinget fornøyd, men vi gjør en god førsteomgang på bortebane, sa Stabæk-trener Lars Bohinen til TV 2 i pausen.

Viking er som regel skarpest etter hvilen, noe Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim var bevisst på da han var på vei mot garderoben.

– Vi må bare fortsette å være tålmodige og til slutt kommer den, sa han.

Utvist

Viking fortsatte å male på, og sju minutter etter sidebyttet kom Herman Haugen til en god mulighet, men nok en gang sto Isak Pettersson i veien.

Hjemmelaget forsøkte å heve tempoet i kampen utover andreomgangen. Stabæk var på sin side disiplinerte og greide å stykke opp kampen.

Stabæk begynte å øyne muligheten for ett poeng, men Lucca gjorde jobben vanskeligere da han fikk sitt andre gule snaue 20 minutter før full tid.

To minutter før full tid fikk Viking lønn for strevet, og Aarsheim fikk rett i at scoringen kom