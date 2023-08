Álvarez matchvinner for City – slo Newcastle i storkampen

Álvarez scoret kampens eneste mål etter en halvtime. Det sørget for at City står med full pott etter de to første kampene av årets PL-sesong.

– Det føles fantastisk. Newcastle er et godt lag og det var ikke lett, sa City-forsvarer Manuel Akanji til TNT Sports etter kampen.

Haaland scoret to ganger i 3-0-seieren over Burnley i serieåpningen, men til tross for å ha kommet til mange store sjanser, ble det ingen mål på lysluggen mot Newcastle.

– Han ser sylskarp ut selv om et par av avslutningene hans har vært et nivå under det vi er vant til. Bevegelsen og skarpheten er der til de grader, sa Viaplay-kommentator Lars Tjærnås om Haaland.

City vant «The Treble» sist sesong med seier i både ligaen, mesterligaen og FA-cupen. Dette fikk mye oppmerksomhet før kampstart, og alle trofeene ble vist fram i det lagene entret gressmatta.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

De lyseblå er bare det andre engelske laget til å klare det. Byrival Manchester United gjorde det tilbake i 1999.

Mesterligaspill

Newcastle leverte en svært god fjorårssesong etter å ha blitt kjøpt opp av Det saudiarabiske investeringsfondet (PIF). Stallen ble i etterkant kraftig rustet opp, noe som bidro til at klubben i høst skal ut i mesterligaens puljespill for første gang siden 2002/03-sesongen.

Newcastle åpnet sesongen med 5-1-seier over Aston Villa sist og står dermed med tre poeng etter to kamper.

– Det var en så tøff kamp som vi trodde det kom til å bli. Vi prøvde å være oss selv, men vi var ikke gode nok, sa Newcastle-manager Eddie Howe.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

City møter Sheffield United på bortebane i neste kamp, mens Newcastle tar imot Liverpool på hjemmebane.

Vakker scoring

Citys storkjøp Josko Gvardiol fikk sin debut i lørdagens kamp. Nylig ble det kjent at Kevin De Bruyne trolig mister flere måneder med skade.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det gjorde lite for City-angrepet som styrte kampen fra start. Etter å ha produsert flere sjanser traff Alvarez blink etter en halvtime. Argentineren mottok ballen i 16-meteren og bøyde den i mål via fingertuppene til Newcastle-keeper Nick Pope.

I etterkant var Haaland svært nær ved å doble ledelsen, men ballen snek seg utenfor stolpen. Nordmannen fortsatte å komme til store sjanser i 2. omgang, men ballen ville ikke i mål.