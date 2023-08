Fotballfeber i Hamar – nesten utsolgt før RBK-møtet

– 5900 solgte billetter er status fredag ettermiddag, skrev klubben på X/Twitter.

Det betyr at det bare er 350 ledig seter igjen på Briskeby stadion på Hamar. HamKam har denne sesongen et publikumssnitt på 3859 tilskuere. Dermed blir det en betydelig oppgang under søndagens oppgjør.

HamKam – Rosenborg har de siste sesongen utviklet seg til å bli et lite rivalitet fra grønntrøyenes side etter at trønderne hentet både trenerne Kjetil Rekdal og Geir Frigård, i tillegg til midtstopper Samuel Rogers.

Helgens eliteserierunde:

Lørdag 19. august:

Odd – Sarpsborg 08

Molde – Vålerenga

Søndag 20. august:

Brann – Aalesund

HamKam – Rosenborg

Haugesund – Bodø/Glimt

Tromsø – Sandefjord

Viking – Stabæk

Strømsgodset – Lillestrøm