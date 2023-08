Amerikanske Tori Penso dømmer VM-finalen i fotball

Penso blir dermed den første amerikaneren som dømmer en VM-finale for kvinnene, skriver det internasjonale fotballforbundet på sine hjemmesider.

– Det er ingenting som er bedre enn det øyeblikket jeg lever i akkurat nå, sier Penso selv.

Amerikaneren har dømt fire kamper tidligere i mesterskapet, inkludert semifinalen mellom vertsnasjonen Australia og England.

– Hun er det beste valget. Vi vet at dette kom ganske uventet fordi hun ble utnevnt til semifinalen, men vi er helt overbevist om at den beste må være dommer i finalen, og hun var best, sier dommersjef Pierluigi Collina.

Søndagens finale spilles i Sydney. Kampen har avspark klokken 12 norsk tid.