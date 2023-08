Medier: Ny skadesmell for Chelsea-kapteinen – langt skadeavbrekk venter

Det melder både The Athletic og Sky Sports. Sistnevnte skriver også at Chelsea nå frykter at 23-åringen vil være ute i flere måneder.

James har i lengre tid slitt med flere skader, og han måtte blant annet stå over de sju siste kampene av fjorårets sesong grunnet en hamstringskade.

23-åringen hadde imidlertid kommet seg tilbake i form og startet som kaptein da Chelsea spilte 1-1 hjemme mot Liverpool i serieåpningen.

James ble byttet ut etter 76 minutter, men etter kampen kunne Chelsea-trener Mauricio Pochettino berolige fansen med at stjernen ble byttet ut bare fordi han var sliten.

Søndag er det duket for London-derby når Chelsea kommer på besøk til West Ham klokken 17.30.