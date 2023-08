Walcott legger skoene på hyllen: – Takk

– Takk, skriver Walcott på X/Twitter over en video der han forteller at han har bestemt seg for å legge skoene på hyllen.

Walcott ble sett på som en av verdens største fotballtalentet da han i en alder av 16 år ble en del av Arsène Wengers Arsenal-tropp.

34-åringen noterte seg med 108 mål og 80 målgivende på 397 kamper for Arsenal, før turen gikk videre til Everton sommeren 2018. Der ble suksessen heller moderat, og bare tre år senere gjorde Walcott overgang til Southampton, etter å ha vært lånt ut til somme klubb den foregående sesongen.

Forrige sesong endte med nedrykk fra Premier League for både Southampton og Walcott, noe som fikk briten til å bestemme seg for å legge skoene på hylla.

Walcott har også notert seg med åtte mål og målgivende på 47 A-landskamper for England.