Bono blir keeper for Neymars nye klubb

Den 32-årige marokkanske målvakten, best kjent under navnet Bono, har signert en treårskontrakt. Overgangssummen er ikke offentliggjort, men ifølge spanske medier betaler Al-Hilal 21 millioner euro til Sevilla.

Bono voktet Sevilla-målet for siste gang i onsdagens supercupkamp mot Manchester City. Før han signerte for Al-Hilal ble han ryktet både til Real Madrid og Bayern München, som trenger erstattere for sine skadde målvakter Thibaut Courtois og Manuel Neuer.

Al-Hilal er den mestvinnende klubben i Saudi-Arabia og hele Asia, med 18 seriemesterskap og fire asiatiske mesterligatriumfer blant klubbens totalt 66 titler.

Bono hjalp i fjor Marokko til semifinale i VM.