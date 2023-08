Andonovski ferdig som USAs landslagssjef – Kilgore overtar inntil videre

USAs fotballforbund bekreftet torsdag at Andonovski ikke lenger er landslagssjef. Da hadde flere medier allerede meldt at han var ferdig i jobben.

USA tok seg så vidt videre fra gruppespillet i VM og tapte for Sverige på straffesparkkonkurranse i åttedelsfinalen. Det er første gang USA-kvinnene har blitt uten medalje i VM.

– Selv om vi alle er skuffet over utfallet av årets VM-turneringen, er jeg enormt stolt av framgangen laget har gjort, støtten de har gitt hverandre og inspirasjonen de har gitt spillere over hele verden. Jeg vil alltid forbli takknemlig for at jeg fikk lede dette bemerkelsesverdige laget, sier Andonovski i en uttalelse.

Han fikk jobben høsten 2019, da Jill Ellis sluttet etter å ha ledet USA til to strake VM-gull.

Kilgore var assistent under Andonovski og overtar ansvaret mens forbundet jakter på en ny landslagssjef. Hun skal i første omgang lede laget i to kamper mot Sør-Afrika på hjemmebane i september.